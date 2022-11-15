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В Лондоне забастовка в сфере гостеприимства, а в Испании митингуют дальнобойщики

В Европе не утихают протестные волнения. В Лондоне сотни работников сферы гостеприимства вышли на митинг, требуя от правительства остановить кризис в отрасли и снизить цены на продукты питания. Активисты также требуют ввести упрощенную визовую систему, чтобы позволить иностранным работникам вернуться к труду в этом секторе.

В Испании на митинг вышли дальнобойщики. Они прошли маршем по центру Мадрида, требуя изменить правила автомобильных перевозок, а также снизить цены на топливо и запчасти.

Фото:pixabay.com

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