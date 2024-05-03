В Лондоне задержали правозащитников, пытавшихся остановить перевозку нелегальных мигрантов на баржу

В Лондоне задержаны 45 защитников прав человека. Активисты пытались препятствовать перевозке нелегальных мигрантов на баржу, которую власти предназначили для размещения просителей убежища. Она находится в проливе Ла-Манш на западе Англии.

Так правительство пытается оптимизировать расходы на содержание мигрантов. Однако на барже, по данным правозащитников, не соблюдаются должные санитарные условия, и даже была зафиксирована вспышка "болезни легионеров". Протестующие окружили автобус с группой "нелегалов" и изрезали шины. Поездку пришлось перенести. Несколько полицейских сообщили о нападении, однако никто не получил серьезных травм.