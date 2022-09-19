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В Лондоне завершилась церемония прощания с королевой Елизаветой II

В Лондоне завершилась церемония прощания с королевой Елизаветой II

Церемония прощания с королевой Елизаветой II завершилась в Лондоне, пишет БелТА.

Британцы имели возможность лично попрощаться с Ее Величеством в Вестминстерском дворцес 14 сентября. Многим из них пришлось отстоять в очереди более 10 часов, чтобы отдать дань уважения королеве.

С Ее Величеством приехали проститьсязнаменитости и представители власти: бывший футболист Дэвид Бекхэм, музыкант Джеймс Блант, а также бывшая глава МВД Прити Пател. Высокопоставленные гости могли пройти без очереди, для них был организован отдельный вход.

Фото:royal.uk

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