В Лондонском зоопарке проходит традиционная январская перепись животных

Считают абсолютно всех: хищников, копытных, приматов, птиц, рыб и даже насекомых. Всего более 700 различных видов. Животные по-разному реагировали на работников, которые взялись за перепись. Некоторые проявляли заинтересованность. А вот, например, тигры вели себя достаточно агрессивно. Аудит, как правило, занимает 7 дней. Потом собранная информация передается другим зоопаркам по всему миру для помощи в программах разведения и защиты исчезающих видов.

