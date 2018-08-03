В Лос-Анджелесе началось расследование в отношении одного из участников поп-группы Backstreet Boys

Ника Картера подозревают в изнасиловании. Кто подал заявление, не уточняется. В феврале одна из американских певиц обратилась в полицию с заявлением о том, что Картер изнасиловал ее 15 лет назад. Музыкант обвинения отверг. По его словам, связь была по взаимному согласию.