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В Лос-Анджелесе объявили номинантов "Эмми-2020"
Больше всего номинаций этим летом получили "Удивительная миссис Мейзел" и "Хранители". Среди номинантов на звание лучшего драматического сериала в этом году - "Лучше звоните Солу", а также "Очень странные дела", "Корона" и "Убивая Еву". В номинации "Лучший комедийный сериал" - "Метод Комински", "Белая ворона", "В лучшем мире". В номинации "Лучший актер драмсериала" - Брайан Кокс и Джереми Стронг, а также Стерлинг Браун и Джейсон Бейтман. На лучшую женскую роль претендуют Джоди Комер и Сандра О, а также Дженнифер Энистон и Лора Линни. 72-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми" состоится 20 сентября.
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