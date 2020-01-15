В Лос-Анджелесе при сбросе топлива с самолета пострадали более 50 человек

В американском городе Лос-Анджелес при сбросе топлива с самолета пострадали не менее 50 человек, в том числе 17 детей. Инцидент произошел с лайнером, летевшим рейсом Лос-Анджелес - Шанхай. По ошибке выброс горючего попал на территорию четырех начальных школ. Эвакуация из зоны ЧП не потребовалась. Федеральное авиационное управление США проводит расследование. Известно, что экипаж подал сигнал тревоги после вылета, самолет вернулся в Международный аэропорт Лос-Анджелеса и приземлился без происшествий.



