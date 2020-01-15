3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Лос-Анджелесе при сбросе топлива с самолета пострадали более 50 человек
В американском городе Лос-Анджелес при сбросе топлива с самолета пострадали не менее 50 человек, в том числе 17 детей. Инцидент произошел с лайнером, летевшим рейсом Лос-Анджелес - Шанхай. По ошибке выброс горючего попал на территорию четырех начальных школ. Эвакуация из зоны ЧП не потребовалась. Федеральное авиационное управление США проводит расследование. Известно, что экипаж подал сигнал тревоги после вылета, самолет вернулся в Международный аэропорт Лос-Анджелеса и приземлился без происшествий.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Кто создал первый концентрационный лагерь для евреев на территории СССР
Какие действия привели к проигрышу партии Христианских демократов на выборах в Литве
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов