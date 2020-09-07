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В Лос-Анджелесе рекордная жара - почти 50 градусов
В Лос-Анджелесе рекордная жара. На градуснике почти 50. Метеорологи допускают продолжение повышения температуры, а власти предупреждают о возможном отключении электроэнергии. Без электричества на сутки могут остаться около 9 миллионов человек. Высокая температура воздуха также провоцирует многочисленные природные пожары в штате Калифорния. Горят уже 4 тысячи гектаров леса. Локализовать пламя не удается, несмотря на то что к тушению и спасательным работам привлекли даже Нацгвардию. В огне сейчас и национальный заповедник Сьерра, он находится в центральной части штата. Там накануне эвакуировали порядка 200 человек.
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