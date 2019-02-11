В Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения "Грэмми"

Награда "Песня года" у композиции "Это Америка" хип-хоп-исполнителя Дональда Гловера. Этот трек также был награжден в номинациях "Лучший клип" и "Лучшее рэп-исполнение". Сразу три приза вручили Леди Гаге: ее наградили в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", а также в номинациях "Поп-исполнение дуэтом" и "Песня для кино и телевидения". Певица Дайана Росс, к слову, ни разу премии "Грэмми" не удостаивавшаяся, отметила в Лос-Анджелесе свое 75-летие. Зрителям перед выступлением ее представил внук.

Американский гитарист и певец Крис Корнелл посмертно получил премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Награды была удостоена его композиция "Когда плохое творит хорошее".