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В Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония вручения "Грэмми"
Награда "Песня года" у композиции "Это Америка" хип-хоп-исполнителя Дональда Гловера. Этот трек также был награжден в номинациях "Лучший клип" и "Лучшее рэп-исполнение". Сразу три приза вручили Леди Гаге: ее наградили в категории "Лучшее сольное поп-исполнение", а также в номинациях "Поп-исполнение дуэтом" и "Песня для кино и телевидения". Певица Дайана Росс, к слову, ни разу премии "Грэмми" не удостаивавшаяся, отметила в Лос-Анджелесе свое 75-летие. Зрителям перед выступлением ее представил внук.
Американский гитарист и певец Крис Корнелл посмертно получил премию «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. Награды была удостоена его композиция "Когда плохое творит хорошее".
О60-й церемонии вручения самой престижной музыкальной премии - "Грэмми" в Нью-Йорке здесь.
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