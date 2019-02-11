В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми"

Золотые граммофоны вручили в 84-х категориях. "Песней года" признана композиция This Is America в исполнении Чайлдиш Гамбино. "Лучшим вокальным поп-альбомом" стал "Sweetener" Арианы Гранде. Награду за "Лучшее сольное поп-выступление" получила Леди Гага с песней Joanne. Лидеру культовой рок-группы Sound-garden Крису Корнеллу посмертно присудили премию в номинации "Лучшее рок-выступление".