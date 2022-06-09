Открывая Саммит Америк, Байден был перебит громкой речью протестующей из зала

В Лос-Анджелесе открылся Саммит Америк. Встреча призвана сплотить страны западной части света. Однако с самого начала что-то пошло не так. Отправляясь на запад страны, сонный Джо сделал свой уже фирменный финт - зацепился за трап самолета.

Бойкот империалистическим подходам США

Открывая переговоры на высшем уровне, президент США был перебит громкой речью протестующей из зала. Глава Белого дома лишь улыбнулся, и девушку сразу вывели. Акции несогласия проходят и на улице, но их жестко пресекают - все в лучших традициях американской демократии.





Скандальный саммит