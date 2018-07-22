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В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина три часа удерживал заложников в супермаркете
Сценарий для криминальной драмы. В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина три часа удерживал заложников в супермаркете. В результате ЧП погибла одна женщина, есть пострадавший. Полиции удалось арестовать нападавшего. Как выяснилось, молодой человек схватился за оружие из-за семейной ссоры. Он ранил свою бабушку и молодую девушку, после скрылся с последней на автомобиле. Начатое полицией преследование закончилось аварией. После чего молодой человек вступил в перестрелку со стражами порядка. Ему удалось укрыться в ближайшем магазине, где в это время находились порядка 50 человек. Впрочем, большая часть посетителей магазина смогли сбежать через окно. Спустя несколько часов переговоров злоумышленник попросил у полиции наручники, сам себя заковал и сдался.
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