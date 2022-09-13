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В Лос-Анджелесе вручили премии "Эмми". Кто стал лучшим?
В Лос-Анджелесе вручили телевизионные награды "Эмми". Церемония награждения прошла в 74-й раз.
Лучшим драматическим сериалом признаны "Наследники", комедийным - "Тед Лассо". Лучший мини-сериал - "Белый лотос".
Ли Чжон Чжэ назван лучшим драматическим актером за роль в сериале "Игра в кальмара". А лучшей драматической актрисой стала Зендея за роль в "Эйфории". К слову, это уже вторая "Эмми" в карьере 26-летней девушки.
Фото: Flickr / Jesse Garrison
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