В Лос-Анджелесе вручили премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе час назад закончилась церемония вручения "Золотого глобуса". Фильмом года в категории "Лучшая драма" становится историческая картина "1917" о реальных событиях Первой мировой войны. Британский режиссер Сэм Мендес, который снял этот фильм, взял "Глобус" за лучшую режиссуру. Лучшей комедией признан 9-й фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". У ленты, к слову, еще две статуэтки: за лучший сценарий у самого Тарантино и лучшую мужскую роль второго плана у Брэда Питта. Хоакин Феникс завоевал награду в номинации "Лучший актер в драме" за роль в фильме "Джокер", эту же статуэтку, только в женской номинации, получила Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме "Джуди". В категории "Лучшие актеры в жанре комедия-мюзикл" глобусы взяли Тэйрон Эгертон, сыгравший Элтона Джона в фильме "Рокетмен", и рэп-исполнительница Аквафина за роль в фильме "Прощание".

Сериалом года признали "Наследников"производства канала НВО. Заслуженную статуэтку также взяла, пожалуй, самая громкая работа года -“Чернобыль” - в категории "Лучший мини-сериал".

