В Луисвилле для разгона участников акций протеста применили силы Национальной гвардии США

Беспорядки вспыхнули накануне, после того как власти не предъявили экс-полицейскому обвинения в убийстве афроамериканки Бреонны Тейлор. Она была застрелена стражами порядка в своей квартире еще в марте. Демонстранты вышли на акцию с оружием. Двое стражей порядка получили ранения.

Протесты перекинулись и на другие крупные города страны - Нью-Йорк, Вашингтон, Атланту. Во многих из них также произошли стычки с полицией. Есть арестованные. Протесты в США идут с весны параллельно с президентской гонкой. При этом действующий глава Белого дома уже отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику - кандидату от Демократической партии Джо Байдену - в случае проигрыша на выборах 3 ноября.



