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В Луизиане и Техасе бушует ураган "Дельта", а в Бейруте взрыв унес жизни 4 человек
Ураган "Дельта" в США
Ураган "Дельта" бушует в Луизиане и Техасе. Скорость ветра здесь достигает 145 километров в час. Стихия нанесла ущерб городскому имуществу в регионе: из-за обрыва линий электропередачи без света остались 400 тысяч человек. Вихрь срывал крыши, ломал билборды, крушил витрины. Ураган движется по тем же местам, где в августе бушевал ураган "Лаура". Тогда погибли 27 человек.
Пожары на границе Ливана, Израиля и Сирии
Тем временем на Ближнем Востоке пожарные борются с огнем, который охватил пограничные земли Израиля и Ливана, а также перекинулся на территорию Сирии. Стихия унесла жизни нескольких человек. Десятки сел эвакуированы. Сильные жара и ветер мешают пожарным укротить стихию.
Взрыв в Бейруте унес жизни 4 человек
Высокая пожароопасность спровоцировала и инцидент в Бейруте, где загорелась цистерна с горючим в одном из пригородов. Взрыв унес жизни 4 человек. В ливанской столице еще свежа память о трагедии 4 августа в порту, жертвами которой стали 200 человек.
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