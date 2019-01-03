В Лувре установлен новый рекорд по числу посетителей

Впрошлом году там побывали более 10 миллионов человек. Об этом рассказал директор парижского музея. Причем подобное произошло впервые вистории Лувра и,возможно, впервые вистории музеев. Ранее спад посещаемости крупнейшего музея мира наблюдался из-за угрозы террористических атак вофранцузской столице. Отмечается, что наибольшее количество иностранных посетителей Лувра - это американцы и бразильцы, а также китайцы. За ними следуют итальянцы и немцы. Около 50 процентов гостей моложе 30 лет.