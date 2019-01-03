3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Лувре установлен новый рекорд по числу посетителей
Впрошлом году там побывали более 10 миллионов человек. Об этом рассказал директор парижского музея. Причем подобное произошло впервые вистории Лувра и,возможно, впервые вистории музеев. Ранее спад посещаемости крупнейшего музея мира наблюдался из-за угрозы террористических атак вофранцузской столице. Отмечается, что наибольшее количество иностранных посетителей Лувра - это американцы и бразильцы, а также китайцы. За ними следуют итальянцы и немцы. Около 50 процентов гостей моложе 30 лет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов