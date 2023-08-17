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Во Львовской области демонтировали еще два памятника
Украина продолжает уничтожать историческое наследие. Во Львовской области провели демонтаж еще двух памятников советским солдатам. По сообщениям местных СМИ, под снос попали монументы в населенных пунктах Грушатичи и Миженец Самборского района.
Накануне, 16 августа, в регионе снесли еще три аналогичных памятника. Тотальный демонтаж проводят в рамках так называемой декоммунизации.
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