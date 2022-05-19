3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Львовской области снесли советский мемориал "Обелиск Славы"
В Украине продолжается борьба с историей: в городе Пустомыты Львовской области снесли советский мемориал "Обелиск Славы". А в Харькове неугодной объявили историческую фигуру из далекого прошлого - Александра Невского. Монумент, стоявший в районе Салтовка, обрушили с постамента с помощью грузовика, заодно повредив памятную табличку. К слову, поставили скульптуру уже в незалежной Украине - в 2004-м году.
От исторического наследия избавляется и Литва. В Паланге был демонтирован обелиск в память о советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщил мэр города, добавив, что снос обелиска прошел в соответствии с законодательством. Вместо памяти о подвиге павших в борьбе с фашистами за свободу Литвы положат плитку и высадят траву. В апреле власти изменили критерии отбора и определения уровня значимости памятников, по которым мемориалы охранялись законом о наследии. Фактически теперь узаконен снос неугодных памятников.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все