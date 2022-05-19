В Львовской области снесли советский мемориал "Обелиск Славы"

В Украине продолжается борьба с историей: в городе Пустомыты Львовской области снесли советский мемориал "Обелиск Славы". А в Харькове неугодной объявили историческую фигуру из далекого прошлого - Александра Невского. Монумент, стоявший в районе Салтовка, обрушили с постамента с помощью грузовика, заодно повредив памятную табличку. К слову, поставили скульптуру уже в незалежной Украине - в 2004-м году.

От исторического наследия избавляется и Литва. В Паланге был демонтирован обелиск в память о советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщил мэр города, добавив, что снос обелиска прошел в соответствии с законодательством. Вместо памяти о подвиге павших в борьбе с фашистами за свободу Литвы положат плитку и высадят траву. В апреле власти изменили критерии отбора и определения уровня значимости памятников, по которым мемориалы охранялись законом о наследии. Фактически теперь узаконен снос неугодных памятников.