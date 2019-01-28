В Мадриде бастуют таксисты

Cегодня они перекрыли одну из главных трасс столицы. Водители не согласны с действующими правилами пассажирских перевозок - они считают, что необходимо жестче регулировать деятельность сервисов, подобных Убер. После нескольких часов блокировки дороги, полицейские начали эвакуировать такси. На этом акция и завершилась. Удалось обойтись без столкновений. Таксисты бастуют в Мадриде уже около недели.