В Мадриде беспорядки устроили таксисты

В столкновениях водителей и полиции пострадали 14 человек. Среди них трое стражей порядка и журналист. Арестованы двое. Бастующие шоферы обвиняют онлайн-сервисы частных пассажирских компаний в недобросовестной конкуренции и требуют ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются водители "Убер" и "Кебифай".