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В Мадриде беспорядки устроили таксисты

В столкновениях водителей и полиции пострадали 14 человек. Среди них трое стражей порядка и журналист. Арестованы двое. Бастующие шоферы обвиняют онлайн-сервисы частных пассажирских компаний в недобросовестной конкуренции и требуют ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются водители "Убер" и "Кебифай".

За протестами в Европе следите на нашем сайте в рубрике "Новости в мире".

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