ЧП в столице Испании. В Мадриде горит популярный отель, эвакуированы более 200 постояльцев. Пламя охватило уже несколько этажей здания. В борьбе с огнем задействованы 15 пожарных бригад. Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания пока неизвестна, не исключают умышленный поджог.



