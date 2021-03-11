В Мадриде началась бессрочная забастовка врачей

Сотрудники медико-санитарной помощи собрались на акцию протеста в испанской столице. К участию в забастовке призывают более 5 тысяч врачей. Медики протестуют против дефицита персонала. Сейчас в испанских медучреждениях не хватает 600 терапевтов и 200 педиатров. Все силы системы здравоохранения брошены на борьбу с COVID-19.