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В Мадриде отметили День святого Антония

В Мадриде отметили День святого Антония, покровителя домашних животных. Благословляли собак, попугаев, кошек и даже хомяка.

Братья наши меньшие и их хозяева собрались у входа в храмы. Священнослужители окропляли их святой водой. 17-го января благословляют кошек и собак и в Ватикане, а в Мадриде животные даже присутствовали на мессе вместе с теми, кто их приручил.

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