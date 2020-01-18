В Мадриде отметили День святого Антония, покровителя домашних животных. Благословляли собак, попугаев, кошек и даже хомяка.



Братья наши меньшие и их хозяева собрались у входа в храмы. Священнослужители окропляли их святой водой. 17-го января благословляют кошек и собак и в Ватикане, а в Мадриде животные даже присутствовали на мессе вместе с теми, кто их приручил.



