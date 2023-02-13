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В Мадриде протестуют против приватизации здравоохранения

Бесчеловечная политика властей довела Европу до края. В центре Мадрида около 250 тысяч демонстрантов выступают в защиту государственного здравоохранения. Испанцы массово выразили недовольство разрушением системы первичной медпомощи. Протестующие уверены: власти вместо поиска решений проблемы финансирования здравоохранения решили просто отдать медицину в частные руки.

Они пытаются навязать капиталистическую модель в здравоохранении. Они хотят поставить прибыль выше медицины, выше услуг, выше прав. Прав, за которые боролись наши родители, наши бабушки и дедушки и все люди, которые сегодня здесь.

Горячо сейчас и в португальской столице. Порядка 150 тысяч учителей и других работников системы гособразования вышли на улицы Лиссабона. Протестующие приехали со всей страны, чтобы продемонстрировать единство в своих требованиях: улучшения условий труда в школах, повышения зарплаты и уважения к их работе.

Историческая память сильна в немцах. Сотни людей в Мюнхене вышли на акцию протеста против войны в Украине. Демонстранты требуют, чтобы НАТО не вмешивалась в конфликт, а стороны наконец-то сели за стол переговоров. Выступают за мир и пользователи соцсетей: уже более 250 тысяч человек поддержали петицию с призывом к Шольцу остановить наращивание поставок оружия Киеву и инициировать переговоры.

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