В Мадриде сегодня стартует Климатический саммит

Официальная церемония открытия в испанской столице начнется уже через полтора часа. Конференция под лозунгом "Время действовать" продлится до 13 декабря. Она должна была пройти сначала в Бразилии, но страна отказалась из-за финансовых трудностей. Потом в Чили, но форум сорвался из-за массовых протестов. Как ожидается, саммит посетят делегации 196 стран. В преддверии саммита Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в Европе и во всем мире. Ключевая цель 25-ой конференции - решить открытые вопросы Парижского соглашения.