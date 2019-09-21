ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Мадриде тысячи людей вышли на улицы под лозунгом "Прекратить домашнее насилие!"

Их возмущение вызвано тем, что только за минувшее лето своими партнерами или мужьями убиты 19 женщин. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Хотя Испания считается самой активной страной Евросоюза по мерам, которые принимаются для борьбы с насилием в семье.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все