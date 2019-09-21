В Мадриде тысячи людей вышли на улицы под лозунгом "Прекратить домашнее насилие!"

Их возмущение вызвано тем, что только за минувшее лето своими партнерами или мужьями убиты 19 женщин. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Хотя Испания считается самой активной страной Евросоюза по мерам, которые принимаются для борьбы с насилием в семье.