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В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели

В магаданской бухте Гертнера на мели застрял детеныш косатки. На протяжении нескольких часов в ожидании прилива местные жители и спасатели поливали малыша водой. Животное просило о помощи и издавало звуки, похожие на человеческий плач.

К счастью, операция по спасению 500-килограммового морского обитателя прошла успешно. Общими усилиями люди сдвинули хищника с отмели. Млекопитающее отправилось дальше покорять водные просторы со своими сородичами.

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