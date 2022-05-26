В магазинах Британии на мясо вешают датчики из-за роста краж

В британских супермаркетах начали вешать на продукты GPS-трекеры. К таким чрезвычайным мерам бизнес вынужден прибегать из-за увеличения количества краж. Как отмечают аналитики розничной торговли, уровень криминала "просто зашкаливает". Дилетанты не гнушаются даже дешевыми продуктами. Кроме защиты товаров GPS-трекерами, магазины увеличивают количество охранников и камер видеонаблюдения в торговых залах.