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В Магнитогорске продолжается разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома

По последним данным, погибли четыре человека, еще четверо в больнице. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа в квартире на втором этаже. Все люди, а это почти 1300 человек, эвакуированы.

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