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В. Макей: Бегство США из Афганистана может создать очаг напряженности
Бегство США из Афганистана может быть попыткой создать очаг напряженности в регионе. Такой вариант не исключает министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей поделился с журналистами своим взглядом на вывод американских войск и их союзников из Афганистана. Это может существенно отразиться на безопасности в Центральной Азии. Что напрямую связано с интересами Китая и России, являющимися геополитическими игроками и имеющими свои интересы в этом регионе. Существует реальная угроза, связанная с нагнетанием экстремизма, терроризма, ростом наркотрафика.
Нельзя здесь торопиться. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, какое будет сформировано правительство, о каких политических принципах они заявят, как они будут выстраивать отношения с соседями. Самое главное, чтобы было четкое понимание, что из Афганистана не должны исходить угрозы для сопредельных стран и для наших государств. Афганистан представляет для Беларуси серьезный интерес, в том числе с точки зрения экспорта продукции. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные торгово-экономические отношения со страной, которая проповедует принципы миролюбия, дружбы со своими соседями и не создает напряженности в регионе.
Министр иностранных дел также поделился информацией о том, что есть кандидатура на пост посла в США. Однако в нынешних условиях: вводимых санкциях и оскорбительной риторики со стороны Штатов в отношении граждан Беларуси, наша страна не видит смысла его туда направлять.
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