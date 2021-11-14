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В. Макей: Для Польши сейчас очень выгодно отвлечь внимание от своих внутренних проблем
Как и отказываться прислушаться ко всему миру. Видимо политики надеются, что риторика опасности и жесткие действия спасут их все падающий рейтинг. Но ведь холодный цинизм видит ведь мир. Однако они продолжают перекладывать ответственность на Беларусь.
Гибридная атака. Именно так называет Польша собственноручно созданный миграционный кризис. Циничное название для тысяч беженцев, просящих убежище в Европе, - инструмент. Предлог для правящей партии "Право и справедливость" как никогда удачный. Риторика об опасности и жесткие действия, надеются политики, спасет их все падающий рейтинг.
Для Польши сейчас очень выгодно отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Мы видим, что влияние оппозиции после возвращения Дональда Туска в Польшу возрастает, отвлечь внимание от перепалки с Брюсселем по поводу соблюдения прав человека, свободы СМИ, деятельности законодательной власти и так далее.
Польша может сыграть на кризисе и играет. С молчаливого согласия ЕС. К слову, который всего несколько недель назад поносил Варшаву. В ответ за несоответствующую европейским нормам судебную реформу даже оштрафовал. Теперь Польша обязана платить Брюсселю по полтора миллиона евро в день. Поэтому отвлечь население от перепалки с ЕС решили самым глупым способом.
На этом фоне не удивляет отношение властей к польским женщинам, которым, по сути, запретили распоряжаться своей жизнью. Им еще год назад запретили делать аборты. Буквально в прошлом месяце из-за этого погибла женщина. А если вспомнить масштабы прошлогодних протестных акций, охвативших страну, становится понятно: Дуда с Моравецким здорово промахнулись. И с правами на свободное высказывание мнения, кстати, тоже.
Так, ратующие за свободу прессы депутаты из "Права и справедливости" решили (якобы справедливо) прав независимые СМИ лишить. Неевропейским компаниям практически запретили вещать в Польше. Цензура коснулась и собственных журналистов, мол, если хотят снимать кризис на границе, пусть едут в Беларусь. Неудобную правду в Варшаве слышать не любят.
Действия властей получили закономерную оценку от избирателей. Рейтинг правящей партии упал до 35 %. Испугавшись, "Права и справедливость" идет, кажется, на самые беспринципные меры - использует в своих целях тысячи беззащитных беженцев, женщин, детей. И это помимо наращивания военного контингента и соответственно обострения ситуации у границ. А пороховой бочке открытого конфликта будет достаточно лишь искры.
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