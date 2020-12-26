В Махачкале предотвращен теракт. Нападение координировали из-за границы

В Дагестане задержаны четверо террористов ИГИЛ, которые готовили теракт в Махачкале у здания правоохранительных органов и вооруженное нападение на сотрудников МВД Дагестана. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ. В тайнике у террористов нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывное устройство. В мобильных телефонах задержанных обнаружена переписка с координаторами за границей.



