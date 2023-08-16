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В Махачкале при взрыве пострадали 119 человек
Из-за взрыва рядом с АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, включая 20 детей, сообщает БЕЛТА.
По словам вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, погибли 35 человек, трое из них - дети.
Она также сообщила, что 16 пострадавших, в том числе трое детей, в связи с состоянием здоровья будут доставлены в федеральные московские учреждения.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в результате взрыва получили повреждения более 400 строений, большинство из них - жилые дома.
Ранее сообщалось, что вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости.
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