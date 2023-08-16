В Махачкале при взрыве пострадали 119 человек

Из-за взрыва рядом с АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, включая 20 детей, сообщает БЕЛТА.

По словам вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, погибли 35 человек, трое из них - дети.

Она также сообщила, что 16 пострадавших, в том числе трое детей, в связи с состоянием здоровья будут доставлены в федеральные московские учреждения.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в результате взрыва получили повреждения более 400 строений, большинство из них - жилые дома.