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В Малайзии из-за COVID-19 ужесточат ограничительные меры с 25 мая

В Малайзии из-за COVID-19 ужесточат ограничительные меры с 25 мая

80 % сотрудников общественных организаций и 40 % работников коммерческих отраслей теперь обязаны работать из дома. Это касается примерно 8 млн жителей страны, которые каждый день ездят на работу.

При этом коммерческие предприятия, в том числе магазины в торговых центрах, будут открыты лишь с 8:00 до 20:00. Общественный транспорт разрешат заполнять лишь наполовину.

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