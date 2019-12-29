В Малайзии проходит фестиваль света

В преддверии Нового года преобразился город Путраджайя. На широких лужайках в самом центре населенного пункта все желающие наслаждаются просмотром красочных свето-музыкальных шоу. На праздник приехало огромное количество гостей. Туристам организаторы обещают и цифровой фейерверк.



