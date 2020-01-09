В Мали 20 человек пострадали при ракетном обстреле базы ООН

В Мали ракетному обстрелу подверглась база ООН. Пострадали не менее 20 человек. Среди них - миротворцы международной организации. Под обстрел попала военная база в деревне на северо-востоке Мали, именно там размещены миротворческие силы ООН, а также французские и малийские военные. По словам представителя Организации, серьезные ранения получили шестеро миротворцев. Кто несет ответственность за нанесенные удары, пока неизвестно.