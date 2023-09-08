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В Мали в результате двух нападений боевиков погибли не менее 64 человек

В Мали в результате двух нападений боевиков погибли не менее 64 человек

По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 солдат погибли в результате двух нападений боевиков, которые произошли накануне на севере Мали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на правительствостраны.

Боевики атаковали пассажиров судна "Томбукту", а также лагерь армии Мали в городе Гао.

Временный президент Мали Ассими Гоита объявил трехдневный национальный траур, действующий с 7 сентября.

Фото: pixabay.com

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