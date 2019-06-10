В Мальме полиция экстренно эвакуировала людей с ж/д вокзала

ЧП в шведском городе Мальмё. Полиция экстренно эвакуировала людей с ж/д вокзала из-за подозрительного предмета. Кроме того, с помощью оружия был задержан мужчина. Местные власти инцидент не комментируют. Есть версия, что ЧП связано с терроризмом. Сейчас центральный ж/д вокзал города оцеплен. Работают саперы.