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В Мальме полиция экстренно эвакуировала людей с ж/д вокзала

ЧП в шведском городе Мальмё. Полиция экстренно эвакуировала людей с ж/д вокзала из-за подозрительного предмета. Кроме того, с помощью оружия был задержан мужчина. Местные власти инцидент не комментируют. Есть версия, что ЧП связано с терроризмом. Сейчас центральный ж/д вокзал города оцеплен. Работают саперы.

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