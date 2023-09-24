В Марианской впадине на рекордной глубине обнаружен новый вирус

Новый вирус, получивший название vB_HmeY_H4907, обнаружен на рекордной глубине в 8,9 тыс. метров в Марианской впадине. Это следует из отчета, опубликованного в журнале Microbiology Spectrum, пишет РИА Новости.

"Обнаружен умеренный фаг vB_HmeY_H4907, инфицирующего Halomonas meridiana H4907, выделенного из поверхностных отложений Марианской впадины на глубине 8900 метров. Насколько нам известно, это самый глубоко изолированный сифовирус из океана", - пишут авторы исследования.

Новый вирус относится к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий. Они являются наиболее распространенными формами жизни на планете и играют важную роль в экологии океана. Обнаруженный вирус не способен заразить человека.

Как полагают ученые, vB_HmeY_H4907 может получить широкое распространение в морской среде, несмотря на то, что он был обнаружен лишь недавно. Полученные данные дадут новое представление о геномных, филогенетических и экологических характеристиках нового вирусного семейства, а именно Suviridae, отмечается в материале исследования.