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В Марианской впадине на рекордной глубине обнаружен новый вирус
Новый вирус, получивший название vB_HmeY_H4907, обнаружен на рекордной глубине в 8,9 тыс. метров в Марианской впадине. Это следует из отчета, опубликованного в журнале Microbiology Spectrum, пишет РИА Новости.
"Обнаружен умеренный фаг vB_HmeY_H4907, инфицирующего Halomonas meridiana H4907, выделенного из поверхностных отложений Марианской впадины на глубине 8900 метров. Насколько нам известно, это самый глубоко изолированный сифовирус из океана", - пишут авторы исследования.
Новый вирус относится к бактериофагам, которые заражают только клетки бактерий. Они являются наиболее распространенными формами жизни на планете и играют важную роль в экологии океана. Обнаруженный вирус не способен заразить человека.
Как полагают ученые, vB_HmeY_H4907 может получить широкое распространение в морской среде, несмотря на то, что он был обнаружен лишь недавно. Полученные данные дадут новое представление о геномных, филогенетических и экологических характеристиках нового вирусного семейства, а именно Suviridae, отмечается в материале исследования.
Фото: из открытых источников
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