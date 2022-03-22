В Мариуполе возникла очень тяжелая гуманитарная катастрофа

Мог ли кто-нибудь себе представить, что зверства вновь повторятся, только уже в XXI веке на наших землях? Киев отказался от предложений по созданию гуманитарных коридоров для выхода из Мариуполя жителей и националистов без оружия. Об этом сообщает Минобороны России. При этом гуманитарная ситуация очень тяжелая. Это рассказывают люди, которые сумели выбраться из горячей точки. Боевики "Азова" забирают еду, стреляют по людям, квартиры используют как огневые точки.