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В марокканской провинции Ифран неожиданно выпал снег

Высота снежного покрова в долине достигла 15 сантиметров, а в горах - 25. Снегопад в королевство принес холодный фронт. В ряде регионов столбики термометров опустились ниже нуля. Особенно радуются такому сказочному убранству туристы, которые смогут насладиться белым Рождеством на африканском континенте.

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