В Марокко пришла зима

Температура в горных районах опустилась до минус трех. Прошли первые снегопады. В городе Ифран высота снежного покрова достигает 30 сантиметров. Сообщается об усилении ветра до ста километров в час. Правда, по прогнозам, скоро потеплеет до 10 градусов. А на смену снегопадам придут проливные дожди.