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В Марокко продолжают бороться с лесным пожаром

С лесным пожаром продолжают бороться и в Марокко. Потушить огонь, охвативший лесистую местность, мешает сильный ветер и высокая температура воздуха. На борьбу с пламенем выведены десятки пожарных бригад и три самолета.

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