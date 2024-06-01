В "Марше мира" в Будапеште принял участие венгерский премьер-министр Орбан

В Будапеште десятки тысяч человек вышли 1 июня для участия в масштабном "Марше мира". В первую очередь акция была направлена против вовлечения Венгрии в украинский конфликт.

В манифестации принял участие и премьер-министр страны Орбан. Он заявил, что венгерское правительство категорически не хочет вовлечения Европы в войну с Россией. Орбан в своем выступлении сформулировал ряд предложений, которые, по его мнению, способны предотвратить эскалацию украинского конфликта. Для этого, в частности, необходимо всем сторонникам мира принять участие в выборах в Европарламент. Если удастся создать в рамках этой структуры устойчивое большинство тех, кто против реализации опасных планов ЕС и НАТО, то война на востоке Европы будет остановлена.