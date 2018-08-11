В масштабных акциях протеста в Румынии пострадали уже более 400 человек

Среди них 24 жандарма. Около 70 человек госпитализированы. Напомним, после того, как манифестанты начали бросать бутылки с водой, полиции пришлось применять водометы. В том числе, чтобы потушить пожары митингующие поджигали мусорные баки. Накануне антиправительственная акция в столице Румынии собрала около 60 тысяч человек - представителей румынской диаспоры, которые живут и работают в разных странах. Они требовали распустить парламент, провести досрочные выборы, создать правительство технократов, а также независимую юстицию и однопалатный парламент.