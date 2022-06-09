В матче Лиги наций поляки потерпели крупнейшее поражение за 12 лет

Сборная Польши по футболу потерпелакрупнейшее поражение за 12 лет. В матче Лиги наций против Бельгии именно поляки на 28-й минуте открыли счет (Левандовски автор мяча), но еще в этой половине игры Витсель вернул статус-кво, а во втором тайме хозяева отправили пять безответных мячей в ворота соперника - дубль оформил Троссард. Итог - 6:1. В группе под номером четыре лидируют Нидерланды, оранжевые 2:1 обыгрывают Уэльс и имеют стопроцентный результат. У Бельгии и Польши по три балла, без набранных очков валлийцы.