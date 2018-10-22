В Майами 14-летнюю темнокожую девочку избили двое полицейских

Офицеры заявили, что она нарушала общественный порядок и оскорбляла их. За что, видимо, и получила несколько сильнейших ударов по почкам. Родители девочки уже наняли адвоката. Они требуют привлечь полицейских к ответственности за превышение служебных полномочий.