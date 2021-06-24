ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Майами частично обрушилось 12-этажное здание

О количестве пострадавших пока не сообщается. Причины ЧП тоже неизвестны. В соцсетях появляются первые кадры произошедшего.

На месте работаютдесятки пожарных, задействованы 80 единиц техники пожарной службы. Людей эвакуируют прямо с балконов. Сообщается, что поврежденное здание находится недалеко от городского пляжа.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все