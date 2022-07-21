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В Майами гражданам предложили сдать свое оружие для отправки его в Украину
В США "больше оружия, чем людей". Об этом заявила вице-президент США. Камала Харрис отметила: за последние 20 лет его количество выросло втрое. Решать проблему насилия на улицах и частых случаев массовой стрельбы американские политики намерены весьма необычным способом. Департамент полиции Майами организовал спецпрограмму, согласно которой гражданам предлагается сдать свое оружие для последующего перенаправления в Украину.
Но о том, сколько человек могут погибнуть от этого же оружия в другой стране, в США не задумываются.
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